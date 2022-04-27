Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

27.04.2022 10:08
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde öğrenciler her gün iftarda yardıma muhtaç ailelere yemek yardımı yapıyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde öğrenciler her gün iftarda yardıma muhtaç ailelere yemek yardımı yapıyor.

Çayeli ilçesinde Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında süre gelen Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi çerçevesinde okullarında yaptıkları yemekleri iftarda ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar. Projenin bir 'e-Twinning' projesi olduğunu aktaran okul müdürü Alim Pehlivan bu çalışmada öğrenciler hem öğrendiğini hem de yardımlaşma sağladığını aktardı.

Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal'ın koordinesinde gerçekleşen proje çerçevesinde öğrenciler, her gün 9 farklı aileye iftar yemeği yapıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, yaptığı açıklamada "Burada öğrencilerimiz hem okudukları bölüm itibariyle el becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca ifade ettiğini gibi iki yıldan beri de devam eden bir proje var. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize her gün burada çeşit çeşit, sıcak sıcak yemekler pişiyor ve kapılarına kadar teslim ediliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğini umuyoruz. Çabalarından ötürü okul müdürümüze öğretmenlerimize ve burada öğrenim gören projenin önemli bir parçası olan öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal ise "'Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi' çerçevesinde yürüttüğümüz projemizde öğrencilerimizle beraber hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Günlük kalorilerini hesaplayarak bir yetişkinin bir çocuğun ne kadar ihtiyacı olur planlayarak yemeklerimizi yapıyoruz. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Verdiğimiz emeğinde inşallah karşılığını bulduğumuzu düşünüyoruz. Sağlığımız olduğu sürece Allah ömür verdiği sürece de bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

YORUMLAR
500
Barınaktan sahiplenilen 'Bal'ın yeni yuvası okul oldu Barınaktan sahiplenilen 'Bal'ın yeni yuvası okul oldu Okul Müdürü Mescitte Uyurken Fotoğraflandı, Fotoğrafı Çekenler Hakkında Soruşturma Açıldı Okul Müdürü Mescitte Uyurken Fotoğraflandı, Fotoğrafı Çekenler Hakkında Soruşturma Açıldı

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Çayeli, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorlarsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement