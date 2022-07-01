Lokumcu Ailesi'nin Avukatı Nagihan Bulduk: "Yargılama Uzadıkça Uzuyor, Bizim Adalet Arayışımız İse Israrla Devam Ediyor"

ESRA NUR PERVAN

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılama bugün devam etti. Avukat Nagihan Bulduk, duruşmanın ardından; "Bu kadar ağır işleyen bir yargılama sisteminde ne yazık ki hakimin değişmesi sebebiyle delillerin toplanması yönündeki taleplerimiz bir sonraki celseye bırakıldı. Yargılama uzadıkça uzuyor, bizim adalet arayışımızsa ısrarla devam ediyor" dedi.

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılama bugün, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Yargılama 30 Eylül'de devam edecek.

Lokumcu ailesinin avukatı Nagihan Bulduk, taleplerinin bir sonraki celseye kaldığını belirterek 30 Eylül günü adalet arayışında daha kalabalık olmak isteklerini söyledi. Bulduk, şunları söyledi:

"Metin hocanın öldürülmesinin ardından 11 yıl 1 ay geçti, ancak sanıklar daha yeni sorgularını tamamlayabildiler. Bu kadar ağır işleyen bir yargılama sisteminde ne yazık ki hakimin değişmesi sebebiyle delillerin toplanması yönündeki taleplerimiz bir sonraki celseye bırakıldı, bu konu da karar verilmesi yani yargılama uzadıkça uzuyor. Bizim adalet arayışımızsa ısrarla devam ediyor. 30 Eylül tarihine ertelendi. 30 Eylül 2022 günü adalet arayışında burada daha kalabalık olmak istiyoruz. Bugün duruşma salonuna gelen ve bizlere destek olan Metin Lokumcu'nun adalet arayışında yanımızda bulunan bütün STK'lara, Yeşil Artvin Derneği'ne, Sinop Nükleer Karşılıklı Platform Derneğine, İkizdere Çevre Derneği'ne, Ordu Çevre Derneği'ne, Hemşin Yaşam Derneği'ne tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü dayanışma ancak beraberken daha da büyüyor. Adalet arayışımız ve sesimiz birlikteyken daha güç çıkıyor. 30 Eylül'de burada daha kalabalık bir şekilde dayanışmak istiyoruz adalet arayışımız sürecek."

"BİR ÜLKE NE ZAMAN DEVLET OLUR ADALET MÜLKÜN TEMELİ OLDUĞUNDA DEVLET OLUR"

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olana kadar sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Polis devleti olduğu için bir hak mücadelesini veren demokratik hakkını kullanan Metin Lokumcu bu mücadelesini hayatını kaybederek ağır bir bedelle ödedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu davayı takip edeceğiz. Ne kadar bu dava sulandırılırsa sulandırılsın biz mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bu sadece metin hocanın hakkının korunmasının mücadelesi değil, tüm haksızlığa uğrayanların hakkının korunması için verilen bir mücadeledir. İnanır mısınız bugün duruşma salonunda şunu hissettim neredeyse Metin Lokumcu'yu suçlu çıkaracaklar. Hastaymış, zaten rahatsızmış, orada ne işi varmış demeye getiriyorlar. Yazık buradan sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargısına sesleniyorum, adalet bakanlığına sesleniyorum, güvenlik yetkililerine sesleniyorum, hukuk herkese lazımdır, onun için bizi hukukun korumaya, adaleti sağlamaya, hakkı zağ olanın hakkını korumaya davet ediyorum. Bir ülke ne zaman devlet olur adalet mülkün temeli olduğunda devlet olur. Sadece duvarda yazmakla olmaz, adaleti sağladığımızda biz hukuk devleti olacağız. Onun için buraya gelen herkese teşekkür ediyorum, bu mücadeleye omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Metin Lokumcu boşuna hayatını kaybetmedi bunu herkes böyle bilsin."