Macaristan'da İslam'ın 109. Yılı - Son Dakika
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Macaristan'da İslam'ın 109. Yılı

Macaristan\'da İslam\'ın 109. Yılı

Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'da İslam'ın resmi din olarak kabulünün önemini vurguladı.

30.03.2025 22:31
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Türk-Macar ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'da İslam'ın resmi din olarak kabul edilmesinin 109. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Devleti'nin 150 yıl süren Macaristan hakimiyeti döneminde dini hoşgörünün hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel Namal, Macaristan'daki en önemli İslam eserlerinden birinin Gül Baba Türbesi olduğunu ifade etti. Namal, " Gül Baba, Osmanlı ordusuyla birlikte Macaristan'a gelmiş ve Budin'in fethi sırasında hayatını kaybetmiştir. Bu süreçten sonra türbesi, Macaristan'daki ve çevre bölgelerdeki Müslümanlar için önemli bir merkez haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Berlin Antlaşması ile Müslüman nüfusun Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan tarafından işgal edildiğini ifade eden Namal, "93 Harbi dediğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşmasıyla (13 Temmuz 1878) Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bosna-Hersek'in, Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmiştir. Böylece birçok Müslüman geçici ya da sürekli olarak Macaristan'a yerleşmiştir. Macaristan'daki ve Bosna-Hersek'teki Müslümanlar dini bayramlar vesilesiyle Budapeşte'de bulunan Müslümanların tek kutsal yeri olan Gül Baba türbesinde buluşuyorlardı" dedi.

1909 yılında Osmanlı Hükümeti tarafından Macaristan'a gönderilen imam Abdüllatif Tanrısever'in Türk öğrenciler için öğretmen olarak görevlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yücel Namal, Abdüllatif Efendi'nin Gül Baba Türbesi'nde cuma ve bayram namazları kıldırarak hutbeler verdiğini söyledi.

Namal, "Birinci Dünya Savaşında yapılan müttefiklik ve bunun sonucunda doğan dostluğun neticesi olarak 5 maddelik İslamiyetin Macaristan da resmi din olarak kabulünü içeren yasa 30 Mart 1916 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa Avrupa kıtasında müstesna bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yasanın çıkmasında başta Macaristan'daki Başşehbender Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Bosna-Hersekli Müslümanların önemli katkısı olmuştur. Bu yasa Avrupa kıtasında çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede kabul edilmesi açısından da önemlidir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Macaristan'da İslam'ın 109. Yılı - Son Dakika

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