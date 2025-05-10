MAGİNDER, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika
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MAGİNDER, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu

MAGİNDER, Anneler Günü\'nde şehit anneleriyle buluştu

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Anneler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltı programında şehit anneleriyle bir araya geldi.

10.05.2025 13:45
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Anneler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltı programında şehit anneleriyle bir araya geldi. Etkinlik, duygusal anlara sahne olurken, fedakar annelere minnet duyguları dile getirildi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), geleneksel hale getirdiği sosyal sorumluluk etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen özel kahvaltı programında, şehit anneleri onurlandırıldı. Programa MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı, MAGİNDER yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda şehit annesi katıldı.

"Şehit annelerimize olan borcumuz ödenemez"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, şehit annelerinin sadece evlatlarını değil, bu topraklar için en değerli varlıklarını feda ettiklerini vurgulayarak, "Bugün bizim için özel bir gün ama şehit anneleri için her gün Anneler Günü olmalı. Çünkü onların cesareti ve fedakarlığı sayesinde biz bu vatanda huzurla yaşıyoruz. Bu borcu ödememiz mümkün değil" dedi.

Karademir, aynı zamanda Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine de değinerek, "Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz diridir, anneleri baş tacımızdır"

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise konuşmasında şehitlik kavramının manevi boyutuna dikkat çekerek, "Bizler inanıyoruz ki şehitler ölmez. Onların anneleri ise milletimizin baş tacıdır. Şehit anneleri sadece kendi evlatlarını değil, tüm vatan evlatlarını temsil ederler. Onların sabrı ve dik duruşu hepimize örnektir" ifadelerini kullandı.

Şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı

Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşandığı programa katılan şehit anneleri, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını dile getiren bir şehit annesi, "Evlatlarımızı kaybettik ama onların hatırası kalbimizde yaşıyor. Bugün burada olmak, onların unutulmadığını görmek bizler için çok değerli" dedi.

Program sonunda şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, organizasyonda emeği geçen tüm dernek üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAGİNDER, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika

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