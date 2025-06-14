MAGİNDER\'den Babalar Günü Programı, Jandarma\'nın 186. Yıl dönümü kutlaması

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ve güvenlik güçlerini bir araya getiren özel bir program düzenledi. Aynı zamanda Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü de etkinlik kapsamında kutlandı.

Malatya'da gerçekleştirilen programda Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, gaziler, şehit babaları ve MAGİNDER üyeleri bir araya geldi.

Programda konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, hem Babalar Günü'nü hem de Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Şehitlerimizin ailelerine ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bu devlet kolay kurulmadı, bu topraklar kolay kazanılmadı. Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karademir ayrıca, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafi şartlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu ülkeye göz diken herkes bilsin ki biz birlikte oldukça kimse zarar veremez. Devletimize ve milletimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Muharrem Kıbrız ve Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon da etkinlikte yaptıkları konuşmalarda MAGİNDER'e teşekkür ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Program sonunda şehit babaları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çekildi. MAGİNDER, jandarma teşkilatının fedakarca görev yapan mensuplarına teşekkürlerini ileterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. - MALATYA