Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın uzun zamandır kullanılmayan bir dairesinin pencere kısmında mahsur kalarak çırpınan güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde güvercini sağ salim kurtardı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan güvercin beslendikten sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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