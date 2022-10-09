Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

09.10.2022 11:58
Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, bir ikametin pencere kısmında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir ikametin pencere kısmında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın uzun zamandır kullanılmayan bir dairesinin pencere kısmında mahsur kalarak çırpınan güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde güvercini sağ salim kurtardı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan güvercin beslendikten sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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