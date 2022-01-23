Mahsur kalan sürücülere yiyecek ikramı - Son Dakika

Çorum'da iki günden bu yana etkili olan dondurucu soğuklar, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, yolda kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

Bazı bölgelerde yağışın kuvvetini artırması ulaşıma etki ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai yapıyor.

Çorum- Samsun karayolunda sabaha karşı meydana gelen kaza nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Yolun trafiğe yeniden açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, jandarma ve polis ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Konaklı köyü yakınlarında mahsur kalan sürücüler ve vatandaşların yardımına Çorum Belediyesi yetişti.

Bölgede vatandaşların mahsur kaldığının bildirilmesiyle Çorum Belediyesi Mobil İkram Aracı Çorum-Samsun karayoluna yönlendirildi. Zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşan belediye ekipleri araçlarında yolun açılmasını bekleyenlere ikramlarda bulunurken, diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da vatandaşlara yardımcı oldu.

Vatandaşlar da desteğinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM