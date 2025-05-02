Malabadi Tabiat Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yerel

Malabadi Tabiat Parkı'na Yoğun İlgi

Batman’da açılan Malabadi Tabiat Parkı, ilk günde 15 bin ziyaretçi çekti; aileler piknik yaptı.

02.05.2025 22:44
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Batman'da hizmete açılan Malabadi Tabiat Parkı yoğun ilgi görüyor

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde, bin dönümlük alanda inşa edilen Malabadi Tabiat Parkı, tamamlanarak hizmete açıldı.

Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsünün yanında bin dönüm alanda inşa edilen, içerisinde bungalov evler, geniş piknik alanı, yöresel ürünlerin satıldığı stantlar, ve yöreye has yemeklerin yiyene bildiği kafe ve restoranın bulunduğu Malabadi Tabiat Parkının açılmasıyla birlikte, ilk günde Batman ve çevre illerden aileleri ile birlikte gelen yaklaşık 10 bin kişi, gün boyunca parkta gezerek bol bol hatıra fotoğrafları çektirip ailece piknik yaptı.

Malabadi Tabiat parkının bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Burası Kozluk ilçesine bağlı Malabdi Tabiat Parkı. Burada yaklaşık bin dönümlük arazi üzerinde tabiat parkı oluşturuldu. Tabiat parkımızın içerisinde yürüyüş yolları, restoran, kafeteryalar, spor sahaları, sosyal alanlar ve bungalov evler bulunmakta. Devam eden çalışmalar dahilinde dumanlı sahalar ve donatı sosyal alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Buraya gelen vatandaşlarımız aileleriyle gün boyunca yapacağı çeşitli sosyal eğlencelerin yanında, çocuklarıyla oyunlar oynayıp güzel baraj gölü manzarası eşliğinde piknik yaparak güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşayacak. Bu tabiat parkının yapılmasında emeği geçen sayın valimiz Ekrem Canalp'a, milli parklar genel müdürlüğümüze ve işletmecilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarihi Malabadi Köprüsü ve eşsiz göl manzarasında güzel bir gün geçirmek isteyenlerin parka yoğun ilgi gösterdiğini belirten parkın işletmecilerinden Edip Altun, parkın açıldığı ilk günde 15 bin kişinin parka giriş yaptığını söyledi. Altun, "Bölgenin böyle bir alana ihtiyacı olduğunu düşünerek buranın yapımına başladık. Tamamlanmasıyla ilk günde bölgeden yoğun rağbet gördüğünü gördük. Resmi açılış yapılmadığı halde günde 15 bin kişi alana geliyor. Burası Bölgenin gözde merkezlerinden biri oldu. Burada emeği geçen Kaymakamımız Ekrem Güngör'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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