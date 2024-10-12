Malatya'da Anız Yangını Söndürüldü

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Malatya'da 2 bin 500 dekar alanda etkili olan anız yangını söndürüldü

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde 2 bin 500 dekar alanda çıkan anız yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Topraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede meralık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin 500 dekarlık bir alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.