Malatya'da Askıda Kebap Kampanyası - Son Dakika
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Malatya'da Askıda Kebap Kampanyası

Malatya\'da Askıda Kebap Kampanyası

Malatya'da, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dürüm sunan 'askıda kebap' kampanyası 15 yıldır sürüyor.

15.11.2024 10:34
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Malatya'da bir işletme, toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı 'askıda kebap' kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dürüm imkanı sunuyor. İşletme, müşterilerin bağışlarıyla biriken dürümleri askıya alarak ihtiyaç duyan herkesin bu ikramdan faydalanabilmesini sağlıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde aynı zamanda mahallenin de muhtarı olan Ali Yiğit, işlettiği lokantasında 2010 yılında başlattığı 'Askıda kebap' kampanyasını yaklaşık 15 yıldır devam ettiriyor. Kampanyaya katılmak isteyenler, lokanta da sipariş verirken ekstra bir dürüm alarak askıya bırakabiliyor. Bu sayede ihtiyaç sahipleri, işletmeye gelerek askıdaki dürümlerden ücretsiz olarak alabiliyor. Toplumsal yardımlaşmayı teşvik eden bu uygulama Malatyalılar arasında da büyük ilgi görüyor.

Muhtar Ali Yiğit, kampanyayı başlatırken dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "2010 yılında hemen yanı başımızda olan öğrencilerin sürekli geldiği işletmemizde dürüm alamayacak olan öğrencilere bu şekilde destek olmak için bu kampanyayı başlattık. Öğrencilerin yanı sıra bölgeden de ihtiyaç duyan herkes de gelip ücretsiz olarak dürüm alabilir. Birçok müşterimiz de gelip bu kampanyamıza bağışa bulunarak daha fazla insanın ücretsiz dürüm almasına vesile oluyor. Paylaşma duygusu arttıkça insanlarda inanın mutluluklarda artıyor" dedi.

Okul dönemi başladığı günden bu yana 15 bin TL üzerinde bir bağış aldıklarını ve bunun 6 bin TL'ye kadar olanının ücretsiz olarak dürüm dağıttıklarını aktaran Yiğit, "Askıda Kebap ile bir nebze de olsa yardıma ihtiyacı olanlara destek olabiliyoruz. Tüm Malatya halkını bu dayanışmaya katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Askıda Kebap Kampanyası - Son Dakika

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