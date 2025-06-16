Malatya'da Çıkan Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

(MALATYA)- Malatya'nın Kale ilçesi Üçdeğirmen mevkiinde çıkan örtü yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Orman toprağını örten ölü ve diri örtünün yanmasıyla başlayan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın bölgesine 9 araç ve 22 personelle müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi'ne, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir araç ile Kale Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek verdi. Yangın, Üçdeğirmen köyünün eski yerleşim alanında bulunan iki evin tamamen yanmasına neden oldu.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.