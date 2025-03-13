Malatya\'da Depremzedelere Gıda Yardımı

Malatya'da, TOBB öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 70'in üzerindeki konteyner kentte yaşayan depremzedelere 27 binin üzerinde gıda paketi dağıtılmaya başlanıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Devletimizin gücü ve sivil toplumun desteğiyle yaraları sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası kapsamında Malatya'daki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere gıda kolileri ulaştırılmaya başlanıldı. MİAD Konteyner Kentte gerçekleşen dağıtım sırasında açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremin izlerini silmek için devletimizin yoğun mücadelesi sürüyor. TOBB da depremin ilk anından itibaren sahada aktif olarak yer alıyor. Gıda yardımları, çadır desteği ve konut projeleriyle süreci destekliyoruz. Bugün Malatya'da 70'in üzerindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımıza 27 binin üzerinde gıda paketi ulaştırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise devletin ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan ile birlikte TOBB'un gönderdiği yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla sahadayız. Depremden bu yana devletimiz tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ancak odalarımızın ve borsalarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yardımların, Ramazan Bayramı öncesinde tüm konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor. - MALATYA