Malatya'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Protestoları Devam Ediyor

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Malatya'da yapılan protestoların altıncı gününde katılımcılar, haksızlığa karşı tepki göstermek amacıyla çeşitli sloganlar atarak eylemlerine devam etti.

26.03.2025 00:31  Güncelleme: 01:49
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(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Malatya'da il binası önündeki protestoya devam edildi. Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, "Biz baştan beri söylediğimiz gibi İmamoğlu'nun böyle haksız, hukuksuz, delilsiz, sahte tanıklarla tutuklanmasını, bir şekilde görevden alınmasını kabul etmiyoruz. İmamoğlu içeride oldukça biz dışarıda olacağız." İfadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Binası önünde sürdürülen protestoların 6 gününde Arguvan Belediyesi protestoya katılanlara kahve ikramında bulundu. Protest şarkıların çalındığı eylemde gençler, sık sık "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attılar.

Protestoya destek veren Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, "Sadece ben değil tüm Türkiye ayakta. Biz geçmişten beri atalarımızdan öğrendiğimiz haksızlığın karşısında susmayın, haklılarla birlikte olun. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı sayın meslektaşımız Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için buradayız. Bu protestomuz, isyanımız devam edecek." İfadelerini kullandı.

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, şunları söyledi:

"Ben artık vicdanlara seslenmek istiyorum: Bu yapılan haksızlıklar karşısında insanlarımız daha da duyarlı olmalı. Biz tüm tepkimizi ortaya koymalıyız yoksa biliyoruz geleceğimiz karanlık, zifiri karanlık olacak. Onun için tüm insanları, Malatyalıları eylemlerimize çağırıyoruz."

Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, "Biz baştan beri söylediğimiz gibi İmamoğlu'nun böyle haksız, hukuksuz, delilsiz, sahte tanıklarla tutuklanmasını, bir şekilde görevden alınmasını kabul etmiyoruz. İmamoğlu içeride oldukça biz dışarida olacağız. Bu protestolar, eylemlerimiz sonuna kadar devam edecek. Ta ki o tekrar görevine dönene kadar. Bugün genel başkanımızın söylediği gibi her zaman her yerde biz destek olacağız. Artık İmamoğlu bundan sonra 14 milyon küsür oy almış birisi olarak o bizim cumhurbaşkanı adayımız. O cumhurbaşkanı olana kadar biz buralarda olacak ve onu destekleyeceğiz." dedi.

CHP Malatya İl Yöneticisi Cengiz Özdemir, şunları kaydetti:

"Örgütümüz dimdik ayakta. Tabi bu hukuksuzluğa karşı direniyoruz. İnşallah adaletin hukukun olduğu bir ülkeyi, biz bu yaştan sonra pek aramıyoruz ama biraz önceki gençlerin umutlarını tazelemek, ileriye ufukları açılması için biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Direneceğiz! Bize düşen olay bu Malatya'dan da direneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika

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