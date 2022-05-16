Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika
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Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı

16.05.2022 21:01

Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde 11 engelli genç, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmamın mutluluğunu yaşadı.

Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı

MALATYA - Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde 11 engelli genç, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmamın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla "Bir günlük temsili askerlik uygulaması" çerçevesinde 11 engelli genç bir günlük temsili askerlik yapıp yemin etti. Malatya İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Baro Başkanı Onur Demez, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve yemin törenine katılan engelli askerlerin aileleri katıldı. Düzenlenen yemin töreninin ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, yemin törenin askerlikte özel yeri olduğuna değinerek, " Yemin eden asker, Türk vatanının ve cumhuriyetinin varlığını, bölünmez bütünlüğü için ölümü dahi göze aldığını ifade etmektedir. Bu kutsal topraklar ve onun üzerinde yaşayan Türk milleti ve Türkiye cumhuriyeti için tüm varlığını ortaya koyarak mücadele edeceğini haykırmaktadır. Sizlerle birlikte olduğumuz bir günlük kısa zaman içerisinde anladık ki; bu ülkenin bütün evlatları Atatürk ilkelerine ve onun çağdaş uygarlık yolunda gösterdiği hedeflere gönülden bağlıdır" dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan ve yemin eden askerlere seslenen Altın, " Kutsal bayrağımızın gölgesinde kendinizi vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve yüce milletimizin mutlu geleceğine adadınız. Artık sizler, tarihe yön veren büyük Türk milletinin birer askeri oldunuz" ifadelerini kullandı.

Yemin törenindeki asker ailelerine seslenen Altın, " Askere evladını yollayan her anne ve babanın yaşadığı mutluluğu ve heyecanı bugün biz de sizlerle yaşıyor ve hissediyoruz. Yüce Allah'ın, sizlere çok özel bir emaneti olan yavrularınızın bugün yanında bulunmanın ve bir ömür boyu bu emanetlere sahip çıkacak olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizlerle de ne kadar övünsek azdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından engelli gençlere terhis belgeleri takdim edildi.

Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı
Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı
Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı
Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı

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Engelliler Haftası, Malatya, Engelli, Altın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da engelli gençler askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika


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