Malatya'da Kadir Gecesi Özel Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Kadir Gecesi Özel Programı Düzenlendi

Malatya\'da Kadir Gecesi Özel Programı Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi. Programda Prof. Dr. Abdurrahman Ateş'in verdiği konferans dikkat çekti. Ayrıca, Ramazan boyu süren Kahoot! Bilgi Yarışması'nın finali de aynı gece gerçekleştirildi.

27.03.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında "Kadir Gecesi" özel programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Prof. Dr. Abdurrahman Ateş konferans verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen program, Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Program, Hafız Ahmet Tayyar ve Hafız Serdar Uzala tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş bir konferans verdi. Prof. Dr. Ateş, "Tilavetten Kıraata Kur'an Tasavvurumuz" konulu konferansta Kur'an-ı okuyup anlamanın ve yaşamanın önemini anlattı.

Prof. Ateş, "Kur'an indirildiği geceyi Kadir yaptı, ona bir kıymet biçti. Kur'an indirildiği ayı Ramazan yaptı. Bütün ayların en üstünü yaptı. Kur'an indirildiği şehri 'beledil emin' yaptı, Tin suresinde geçtiği gibi, Mekke'yi emin belde hale getirdi. Kur'an, kendisini indiren Allah ile Resulullah arasında aracılık yapan Cebrail'e 'Ruh'ul emin' vasfını verdi, onu emin yaptı ve nihayetinde Kur'an, kendisine muhatap olarak kabul eden insanlara mü'min vasfını verdi. Kur'an, kendisinin muhatabı olan insanların adını mü'min yaptı. Kur'an bu ismi verdiğine göre her bir Müslümanın, Kur'an'ın yakıştırdığı, nitelediği bu vasfa sahip olup olmadığını kendi hayatında sorgulamak durumundadır. Ramazanlar bizim için bu sorgulamaların bir fırsatıdır, fırsatı olmalıdır" dedi.

Kadir Gecesi özel programının ardından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her hafta Sanat Sokağı'nda düzenlenen Kahoot! Bilgi Yarışması'nın finali Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, Ramazan ayı süresince yoğun ilgi gören Kahoot! Bilgi Yarışması'nın Umre ödüllü finali Kadir Gecesi'nde yapıldı.

Ramazan ayı boyunca hafta sonları her akşam düzenlenen yarışmalar, özellikle gençlerin dini bilgilerini pekiştirmelerine imkan sağladı. Siyer, İslam Tarihi ve İlmihal konularında gerçekleştirilen yarışmalarda, her etkinlikte dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere çeşitli ödüller verildi. Ramazan ayının manevi atmosferini ilimle pekiştirmeyi hedefleyen yarışmalar, hem eğlenceli hem de öğretici yapısıyla dikkat çekti. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yarışmalar, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sundu.

Kadir Gecesi'ne özel olarak hazırlanan final programında ise büyük heyecan yaşandı. Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilen özel yarışmada birinci olan Ahmet Sevinç, Umre ziyareti ödülünün sahibi oldu. Yarışmada ilk 5'e giren diğer katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kadir Gecesi, Kültür Sanat, Konferans, malatya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Kadir Gecesi Özel Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:54:46. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Kadir Gecesi Özel Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement