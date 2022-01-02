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Malatya'da kar yağışı - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı

02.01.2022 12:48

Malatya'da kar yağışı Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Malatya'da kar yağışı etkili oluyor.

Malatya'da kar yağışı

MALATYA - Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Malatya'da kar yağışı etkili oluyor.

Malatya'da kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ve ilçelerde yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Kent merkezinde öğleye doğru başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yıl ilk kez merkeze yağan kar nedeniyle araç sürücüleri güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve ilçelerde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Malatya'da kar yağışı
Malatya'da kar yağışı
Malatya'da kar yağışı

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Malatya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kar yağışı - Son Dakika
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