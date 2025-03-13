Malatya'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
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Yerel

Malatya'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açarak ilaç sezonunu başlattı, üreticilere ilaçlama uyarısı yapıldı.

13.03.2025 22:34
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(MALATYA)- Malatya'da baharın habercisi olan kayısı ağaçları çiçek açtı. Malatya Kale ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte ilaç sezonu da başlamış oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, "Üreticilerimiz, özellikle zirai mücadelenin başladığı bu dönemden itibaren hasat dönemine kadar yapacakları her türlü zirai mücadelede hassas davranmaları, kullandıkları ilaçların kalıntı bırakmamasına, teknik tavsiyelere uygun hareket etmelerine, kullanılacak doz, miktar ve dönemi çok iyi ayarlamalarını, özellikle hasada yakın dönemlerde zirai mücadele ilaçlarını mümkün mertebe kullanmamalarını ısrarla tavsiye ediyoruz" dedi.

Malatya ekonomisini ayakta tutan kayısı sezonu, Kale ilçesinde ağaçların çiçek açmasıyla birlikte başladı. Kayısı üreticilerinin tomurcuklanmayla birlikte ilaçlama mesaileri de başlamış oldu. Üretimin büyük bölümü ihraç edilen kayısı, son yıllarda ilaç kalıntıları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, ilaçlama konusunda üreticilere daha dikkatli olmaları yönünde uyarı geldi.

Kale ilçesinde ilaçlama yapılan kayısı bahçesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Fevzi Çiçek, şunları söyledi:

"Şu anda bölgemizde çiçeklenmeleri görüyoruz. Kabaşı çeşitlerinde çiçeklenmeleri görüyoruz. Bundan birkaç gün sonra da Hacıhaliloğlu çeşidi, Malatya'da yaklaşık kayısı üretiminin yüzde 60'ını teşkil eden çeşit açmaya başlayacak. İçerisinde bulunduğumuz dönem, özellikle çiftçilerimizin çiçek monilyasına karşı zirai mücadele yaptığı bir dönem. Yüksek kesimlerde ise bakırlı preparatlar kullanıldığı, koruyucu amaçla tomurcuk ilacı dediğimiz, kamuoyunda uygulandığı bir dönem. Bu tarihten itibaren çiftçilerimiz artık yoğun bir tempoya girmiş oldu ve üretim sezonu dolayısıyla başlamış oldu.

İlaç kalıntılarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Burada özellikle onu söylemek istiyoruz. Gerek sofralık olarak, yani yaş taze tüketmeye yönelik, gerekse de kurutmalıklarımızı da son yıllarda ihraç ettiğimiz ürünlerden ilaç kalıntılarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu, önümüzdeki dönemlerde parametrelerin daha da düşürülerek daha hassas davranılacağını gösteriyor. Bu nedenle üreticilerimiz, özellikle bu zirai mücadelenin başladığı bu dönemden itibaren hasat dönemine kadar yapacakları her türlü zirai mücadelede hassas davranmaları, kullandıkları ilaçların kalıntı bırakmamasına, teknik tavsiyelere uygun hareket etmelerine, kullanılacak doz, miktar ve dönemi çok iyi ayarlamalarını, özellikle hasada yakın dönemlerde zirai mücadele ilaçlarını mümkün mertebe kullanmamalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. Aksi halde, üretmiş olduğumuz ürünlerin yüzde 80-90'lık kısmını ihraç ediyoruz penceresinden baktığımızda, ileride bu tür sorunlar bizim genel olarak Malatya açısından çok büyük ve ciddi sıkıntılar ortaya çıkaracağı gibi, bu nedenle bugünden çiftçilerimizi uyarıyoruz. Çiftçilerimizin bu konuya da yeterince hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyoruz."

"Bizi zorlayan en büyük etkenlerden bir tanesi, yüksek maliyetler"

Kale ilçesi Meydancık Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda kayısı üreticisi Erol Toper ise şöyle konuştu:

"2025 yılı İnşallah hayırlı ve bereketli bir yıl olur. Zirai ilaçlarla ilgili şunu söyleyeyim: Biz, yani Avrupa'ya ürün gönderiyoruz ve bunun içinde zirai ilaçlara çok dikkat ediyoruz. Bizi zorlayan en büyük etkenlerden bir tanesi, yüksek maliyetler: Mazot pahalı, işçi pahalı. Yani biz bunların altında bir türlü kalkamıyoruz. İnşallah devletimiz bu konuda bize yardımcı olursa sevinirim. İşçi maliyetler yüksek ve ürün fiyatı çok düşük. Onun için gelir giderleri karşılamıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika

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