Malatya'da Konteynerde Yangın

Malatya'da konteyner iş yerinde yangın

MALATYA - Malatya'da bir konteyner iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın çevre esnafı tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan tavuk satışının yapıldığı bir iş yerinin baca kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar oluştu.