Malatya\'da Kopya Düzeni Operasyonu

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(MALATYA)- Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi ile düzeneği organize eden 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (E-MTSK) sınavlarında kopya düzeni kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, D.E. ve G.Y. isimli kişilerin kopya düzeneği ile sınava girdikleri, E.D. isimli şahsın ise bu düzeneğin organize ettiği tespit edildi.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramada; 3 adet kulak içi kulaklık, 2 adet uzaktan kumanda sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 adet kamera, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 adet Bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.