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Malatya'da korkutan konteyner yangını

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan konteyner yangını korkuttu. Dumanların göğe yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Eski Tekel Depoların bulunduğu yerleşkede 16.30 sıralarında bir konteynerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgede yükselen dumanları görenlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. İtfaiyenin olay yerine ulaşmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.