Malatya'da Narkotik Operasyonu

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(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 16 kilogram 380 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 kilogram 380 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı, adli mercilere sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.