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Malatya'da ot yangını

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Keleşoğlu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.