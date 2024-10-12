Malatya'da Rezerv Alan İtirazı - Son Dakika
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Malatya'da Rezerv Alan İtirazı

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Kiltepe Mahallesi sakinleri, rezerv alan istemediklerini pankartlarla gösterdi ve imza topladı.

12.10.2024 12:04
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(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde rezerv alan istemeyen vatandaşlar bir araya gelerek tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Celal Akgül, "Bizim yerimizi alırsınız ama zulmetmeyin. Zulümle abad olunmaz. Vallahi billahi çok büyük beddua alıyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin büyük hasar bıraktığı Malatya'da rezerv alan ilan edilen mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde vatandaşlar mahallelerinin rezerv alana girmesine tepki gösterdi. İnönü Caddesi'ndeki alışveriş merkezi önünde toplanan Kiltepe Mahallesi sakinleri, mahallelerinde rezerv alan çalışması istemediklerini Türkçe, Kürtçe, Almanca ve İngilizce olarak hazırladıkları "Rezerv alan istemiyoruz" pankartlarıyla dile getirdi.

Mahalle sakini Celal Akgül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendilerine "Mahallede yüzde 71 rezerv isteyen olacak ki biz sizin mahallenizi rezerv alan yapalım" dediğini ifade etti.

Bakan Kurum'un ifadeleri üzerine 240 kişiden imza topladıklarını söyleyen Akgül, "Kiltepe'de rezerve giren 300'e yakın parsel var, biz 240 imza topladık, tapu ve T.C. kimlikleriyle birlikte. Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar da buraya gelip imza attılar. Murat Kurum ile İkizce'de görüştüm, 'Kesinlikle sizin orası rezerve girmez. Madem imza topladınız, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne git seninle çektiğimiz videoyu da göster, rezerv alandan çıkarsınlar' dedi. Ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittim, 'Beni Murat Kurum gönderdi, bizim bölgeyi rezerv alandan çıkaracaksın' dedim. Bana 'Sizin bölge en ortada kalıyor, nasıl çıkaralım' dedi. Yapmayın kardeşim yapmayın. Bizim yerimizi alırsınız ama zulmetmeyin. Zulümle abat olunmaz. Vallahi billahi çok büyük beddua alıyorsunuz" diye konuştu.

"Rezerv alandan çıkarılması için mücadele veriyoruz"

Mahalle sakini Aliseydi Polat da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya ziyaretinde, Kiltepe Mahallesi'nde istemeyenlerin rezerv alandan çıkarılacağını kendilerine söylediğini ifade etti.

Polat, "Bize bunun sözünü vermişti ama biz hala mahallemizin rezerv alandan çıkarılması için mücadele veriyoruz. Bize kimin söz vermesi gerekiyordu ki biz hala uğraşıyoruz? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın söz vermesine rağmen neden hala rezerv alandan çıkarılmadı? Bize yıllarca kenar mahalle muamelesi yapıldı. Çoğu faaliyetten, hizmetten eksik kaldık. Yerinde dönüşüm olsa Kiltepe Mahallesi halkına güzel bir faydası olacak. Mahalle halkı faydası olacak bir çalışmadan mahrum bırakılıyor. Sefilliğini çektiğimiz mahallenin bugün de güzelliğini yaşayalım. Mahallemizin rezerv alandan çıkarılıp, yerinde dönüşüm olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini Hasan Morel ise rezerv alanı kesinlikle istemediklerini ve bunun için imza topladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Rezerv Alan İtirazı - Son Dakika

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