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Malatya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Malatya'da sağanak etkili oluyor

10.02.2022 15:37

Malatya'da sağanak etkili oluyorMALATYA Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da sağanak etkili oluyor

MALATYA Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın bereket olduğunu kaydeden vatandaşlar ise, yağışların devam etmesi temennisinde bulunurken, aralıklarla karla karışık yağmur olarak düşen sağanağın Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor

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Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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