Malatya\'dan Hacılar Döndü

Malatya'dan kutsal topraklara giden hacılar, kafileler halinde memleketlerine dönmeye başladı.

Hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Malatyalı hacılar, havalimanında yakınları tarafından güllerle karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getiren aralarında 7 din görevlisinin de bulunduğu 191 kişilik ilk Malatya'ya dönüş yaptı. Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu da hac kafilesini güllerle karşıladı.

Kafile başkanı ve Malatya İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Şükrü Koç yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu kutsal görevi yerine getirme imkanını bizlere veren Rabbime sonsuz şükürler olsun. 2025 yılında Malatya'dan yaklaşık 750 hacımız kutsal topraklara ulaştı. Bizler Diyanet'in ikinci kafilesiydik ancak yurda ilk dönen grup biz olduk" dedi.

Kafile başkanı Koç, hac boyunca yalnızca kendileri için değil, özellikle Filistinli ve Gazzeli müslümanlar için de dua ettiklerini belirterek, "Cenab-ı Allah Filistinli kardeşlerimize tez zamanda zaferler nasip etsin, onları bu zor süreçten en kısa sürede kurtarsın" diye konuştu - MALATYA