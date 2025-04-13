Malatya Muhtarlar Platformu Kuruldu

Malatya'da 40'a yakın mahalle muhtarı, "Herkes başkan, herkes doğal üye" sloganıyla bir araya gelerek Malatya Muhtarlar Platformunu kurduklarını açıkladı. Platformun, şehir genelindeki tüm muhtarları tek çatı altında buluşturmayı hedeflediği bildirildi.

Platform adına açıklama yapan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde sekiz muhtar derneğinin bulunduğunu ve derneklerin tek çatı altında birleşme fikrine sıcak bakmadığını ifade etti. Dernek sayısının artmasının muhtarlar arasında bölünmelere yol açtığını belirten Yiğit, "Her dernek kendisini ön plana çıkarmaya çalışınca temsiliyet gücü zayıfladı" dedi.

Dernek sayısındaki fazlalığın, siyasi ve idari ziyaretlerde de sıkıntılara yol açtığını vurgulayan Yiğit, "Bir derneği ziyaret eden siyasetçi, diğerine gitmediğinde 'neden bizim derneğe gelmedi' diye serzenişlerle karşılaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yiğit, Malatya Muhtarlar Platformu'nun mevcut derneklerden ayrılarak değil, onların yanında şekillenen bir yapı olduğunu belirterek, "Platforma katılan muhtarlarımızın çoğu hala derneklerine üyedir. Hangi derneğe üye olunursa olunsun, Malatya Muhtarlar Platformu altında 716 mahalle muhtarı olarak birlikte hareket etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Platformun amacının şehirdeki sorunlara ortak akılla çözüm üretmek ve muhtarların dayanışmasını artırmak olduğunu dile getiren Yiğit, tüm muhtarların bu platformun doğal üyesi sayıldığını ifade etti. - MALATYA