Malatya Valisi Yavuz\'dan Arife Gününde Şehitlik Ziyareti

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı arifesinde kent protokolüyle birlikte Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarette, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar okundu.

Ziyarete Vali Yavuz'un yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, askeri ve mülki erkan, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Protokol üyeleri, tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve aziz şehitler için dualar etti.

Şehitlik ziyaretinde konuşan Vali Settar Yavuz, "Devletimizin bekası, milletimizin kurtuluşu için şehadete, gül bahçesine, feracesine koşmuş aziz şehitlerimizi ve yine vücutlarındaki yaraları, onur abidesi olarak taşıyan kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yine aramızda bulunan gazilerimize uzun ömürler ve sağlıklı, sıhhatli yaşamlar diliyorum" dedi.

Yavuz, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine, 86 milyonun evlatları olduğunu, kardeşleri olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız. Aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerisiniz. Sizin her daim hizmetinizde ve emniyetinizde olmaktan da bu mesleği 36 yıldır icra eden bir kardeşiniz olarak onur duyduk. Her daim yanınızdayız" ifadelerini kullandı.