Malazgirt\'te Muhtarlar İftarda Buluştu

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım'ın ev sahipliğinde muhtarlar iftarda bir araya geldi.

İftar yemeğinde konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bu güzel sofrada bir araya gelmek, dayanışma ruhumuzu güçlendirmek açısından çok kıymetli. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım ise çiftçilerin ve muhtarların taleplerine her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Malazgirt'in kalkınması ve tarımın daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Allah birlik ve beraberliğimizi her daim devam ettirsin. Siz değerli konuklarımız iftarımıza hoş geldiniz" dedi.

Programa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı İsmail Sidan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mithat Bayırlı, Malazgirt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, ilçe ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı. - MUŞ