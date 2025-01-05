Malezya, 300 Sığınmacıyı Geri Gönderdi - Son Dakika
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Malezya, 300 Sığınmacıyı Geri Gönderdi

Malezya, 300 Myanmarlı sığınmacının bulunduğu iki tekneyi uluslararası sulara geri gönderdi.

05.01.2025 12:11
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Malezya, kıyılarına ulaşmaya çalışan yaklaşık 300 Myanmarlı sığınmacının bulunduğu 2 tekneyi uluslararası sulara geri gönderdi.

Malezya sahil güvenliği, Cuma günü Langkawi Adası açıklarında tespit edilen yaklaşık 300 Myanmarlı sığınmacının bulunduğu iki tekneyi kıyılarından uzaklaştırdı. Malezya Sahil Güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, yeterli yiyecek ve su bulunmaması nedeniyle bitkin düşen sığınmacılara, yiyecek ve temiz içme suyu verildiği belirtildi. Açıklamada, teknelerin güzergahı ve hareket durumuyla ilgili ek bilgiler edinmek için Taylandlı yetkililerle iş birliği yapıldığı ifade edildi.

Malezya polisi, Cuma günü ayrıca tekneleri Langkawi'ye ulaşan 196 Myanmarlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Myanmar'da ordu, milis gruplar ve Budist milliyetçilerin baskısına ve saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi komşu ülkelere ve Tayland'a sığınmaya çalışıyor. Malezya, son yıllarda Arakanlı sığınmacıları taşıyan tekneleri geri çeviriyor, ülkeye ulaşan sığınmacılara ise aşırı kalabalık gözaltı merkezlerine götürülüyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malezya, 300 Sığınmacıyı Geri Gönderdi - Son Dakika

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