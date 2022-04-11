Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu - Son Dakika
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Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu

11.04.2022 12:48
Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi çalışmalarına devam ediyor.

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi çalışmalarına devam ediyor. Eşitlik gönüllüsü olmak isteyen Maltepeli STK'lar ve vatandaşlar düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Maltepeli 'eşitlik gönüllüleri' Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkez'inde ilk kez buluştu. Seminere eşitlik gönüllüsü olmak isteyen Maltepeli STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi tarafından seminere katılanlara "Aktif Vatandaşlık, Kapsayıcılık ve Kent Hakkı" başlıkları üzerinden çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu kavramların tanımları yapıldı, ayrımcılığı önlemenin kazanımları aktarıldı. Çeşitli sivil toplum temsilcileri, üyeleri ve gönüllü vatandaşlardan oluşturulacak Maltepeli gönüllüler her türlü dezavantaja ve ayrımcılığa dur diyecek. - İSTANBUL

Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu
Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu
Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu

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Sivil Toplum Kuruluşları, Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Eşitlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de 'Eşitlik Gönüllüleri' buluştu - Son Dakika
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