Maltepe'de Güvenlik ve Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maltepe'de Güvenlik ve Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Maltepe\'de Güvenlik ve Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzur Toplantısı'nda, güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Belediye Başkanı Esin Köymen, çocukların güvenli ortamlarda yaşamalarına odaklandıklarını ifade ederken, Kaymakam Bahri Tiryaki bağımlılıkla mücadele vurgusunda bulundu.

19.09.2024 16:40  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ve belediyenin güvenlik noktasında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Her şeyden önce sağlam yapılı bir çevrede hayatımızı geçirmemiz bizim de önceliğimiz. Emniyetimizle birlikte zabıta teşkilatımız ortak çalışmalar yapıyor güvenlik açısından. Çalışma arkadaşlarımızla yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında, çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor." dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce organize edilen "Huzur Toplantısı" Maltepe Cumhuriyet Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi'nde yapıldı. Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda STK üyesi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından Kaymakam Bahri Tiryaki açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşma sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik toplantıya katılanlara Maltepe'deki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Kaymakam Tiryaki: "Gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Devletin temel hizmet alanı vatandaşların güvenliği, esenliği ve sağlığı. Biz de Maltepe ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için karasal alanda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığımız aracılığıyla yoğun gayret ve çaba göstermekteyiz. Emniyet asayiş alanına giren başka bir faaliyet alanımız ise, Maltepe Cezaevinde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğinin 24 saat sağlanmasıdır. Günümüzde yaşamın daha komplike hale gelmesi, teknolojinin artmasıyla birlikte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışmaktayız. Madde bağımlılığından gençlerimizi ve çocuklarımızı korumayı arzu ediyoruz. Bu konuda polislerimiz ve devletimizin güvenlik birimleri yoğun gayret gösteriyor" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Çelik: "Suçların yüzde 97'si aydınlatılıyor"

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik de yaptığı konuşmada, "Maltepe'de bu suçların yüzde 97'sinin failini buluyoruz. 100 suçtan sadece 3 tanesi senede ortalama olarak faili meçhul kalabiliyor. En çok muzdarip olduğumuz suçlardan bir tanesi evden hırsızlık suçları." dedi.

Belediye Başkanı Köymen: "Çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız gerekiyor"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise, sabah saatlerinde, 8 okul önünde zabıta personellerinin öğrencilere yardımcı olduğu, aynı zamanda okul önlerindeki seyyar satıcılarla mücadele etkilerini belirterek, ilçedeki metruk binaların güvenli hale getirilmesi ve parklara kamera sisteminin kurulması noktasında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Başkan Köymen şöyle konuştu: "Temel amaçlarımızdan bir tanesi de yaşadığımız bölgede güvenlik de dahil olmak üzere, hepimizin birlikte bir iç barış içerisinde hayatımızı idame ettirmemiz. Her şeyden önce sağlam yapılı bir çevrede hayatımızı geçirmemiz bizim de önceliğimiz. Emniyetimizle birlikte zabıta teşkilatımız ortak çalışmalar yapıyor, güvenlik açısından. Bunların öncesinde hep birlikte yapmamız gereken başka bir çalışma daha var. Bu çalışma da çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız. Çalışma arkadaşlarımızla yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında, çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bahri Tiryaki, Esin Köymen, Politika, Güvenlik, Maltepe, Asayiş, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de Güvenlik ve Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:56:50. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de Güvenlik ve Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement