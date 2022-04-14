Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi - Son Dakika

Maltepeli çocuklar ara tatilde AquaPark'a giderek kapalı yüzme ve oyun havuzunda doyasıya eğlendi. Onlarca çocuğun katıldığı etkinlikte kaydıraktan havuza atlayan çocukların keyfi görülmeye değerdi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Maltepeli çocukları Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AquaPark'a götürdü.

Çocuklar için özel hazırlanan parkurları ve kaydırakları ile küçüklerin ilgi odağı olan havuzda Maltepeli çocuklar gönüllerince eğlendi. Hem yüzen, hem eğlenen, hem de streslerini üzerinden atan miniklere eğitmenleri de eşlik etti. 1 saat süren etkinlikte yüzmekten korkan çocuklarla eğitmenler özel olarak ilgilendi. Etkinlikte İBB tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL