Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi

14.04.2022 17:03
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi

Maltepeli çocuklar ara tatilde AquaPark'a giderek kapalı yüzme ve oyun havuzunda doyasıya eğlendi.

Maltepeli çocuklar ara tatilde AquaPark'a giderek kapalı yüzme ve oyun havuzunda doyasıya eğlendi. Onlarca çocuğun katıldığı etkinlikte kaydıraktan havuza atlayan çocukların keyfi görülmeye değerdi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Maltepeli çocukları Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AquaPark'a götürdü.

Çocuklar için özel hazırlanan parkurları ve kaydırakları ile küçüklerin ilgi odağı olan havuzda Maltepeli çocuklar gönüllerince eğlendi. Hem yüzen, hem eğlenen, hem de streslerini üzerinden atan miniklere eğitmenleri de eşlik etti. 1 saat süren etkinlikte yüzmekten korkan çocuklarla eğitmenler özel olarak ilgilendi. Etkinlikte İBB tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL

Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi
Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi

YORUMLAR
500
Egeli mobilya ihracatçıları, yeni yönetimi belirlendi Egeli mobilya ihracatçıları, yeni yönetimi belirlendi Sorgun'da 'Benim Miracım Namaz Projesi' devam ediyor Sorgun'da 'Benim Miracım Namaz Projesi' devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, oyunlar, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:49 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava tekrar ertelendi
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepeli çocukların tatili AquaPark ile şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement