Mamak'ta çıkan çatı yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Mamak'ta çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ancak kısa sürede söndürüldü.

02.07.2024 20:45
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Mamak'ta çatıda çıkan yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İHA

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