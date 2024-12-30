Mamuca Mahallesi\'nde Çöp Tepkisi

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Eskişehir'de Mamuca Mahallesi'ndeki boş arazilerin bazı duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılması tepki topladı.

Odunpazarı İlçesi Mamuca Mahallesi'ndeki boş arazilerde oluşan kötü manzara dikkat çekti. Bazı duyarsız vatandaşlar tarafından boş arazilere atılan çöpler ve molozlar çevre kirliliğine yol açtı. Konuyla ilgili tepkili olan bölge sakinleri, yetkililerin çalışma yapmasını istediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR