Akhisar\'da köpeği Nohut\'la yürüyüşü sosyal medyada eleştirildi, Osman Çandar sessiz kalmadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, köpeğini ön patisinden tutarak yürüttüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada eleştiri konusu olan kişi, hayvanına zorluk çıkardığı iddialarını reddederek köpeğinin eğitimli ve bu duruma alışkın olduğunu ifade etti.

FIRIN ÖNÜNDE KAMERAYA YAKALANDI

İlçede sabah saatlerinde bir fırının önünden geçen Osman Çandar'ın, "Nohut" isimli köpeğini ön patisinden tutarak yürüttüğü anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı kullanıcıların "köpeğe zorluk çıkarıldığı" yönündeki eleştirilerine neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osman Çandar, sabah kahvaltılık almak için fırına gittikleri sırada tanımadıkları birisi tarafından görüntülendiklerini söyledi. Görüntülerin çekilmesinden rahatsızlık duymadığını ifade eden Çandar, "Biz bu durumdan gayet memnunuz. Nasıl bir hayvansever olduğumun bilinmesi güzel bir şey. Yol çok kalabalık olduğu için patisinden tutarak yürüttüm." dedi.

KÖPEĞİM BENİ BİRAZ FAZLA SEVİYOR

Nohut'un eğitimli bir köpek olduğunu ve aralarındaki bağ nedeniyle bu şekilde yürüdüklerini savunan Çandar, şunları kaydetti:

"Zaten kendisi istiyor. Bu konuda da eğitimli bir köpek. Böyle zıplayıp tutmamı istiyor. Köpeğim beni biraz fazla seviyor, ben de onu çok seviyorum. Nereye gitsem arkamdan gelmek için uğraşıyor. Ben de patisinden tutarak bazen beraber yavaş yavaş yürüyoruz. Bizim günlük rutinimiz bu şekilde. Hep böyle iç içeyizdir"