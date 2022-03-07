Manisa CBÜ kadın kooperatiflerini buluşturdu - Son Dakika
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Manisa CBÜ kadın kooperatiflerini buluşturdu

07.03.2022 18:10
Manisa CBÜ kadın kooperatiflerini buluşturdu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği söyleşide Manisa kadın kooperatifleri temsilcilerini bir araya getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği söyleşide Manisa kadın kooperatifleri temsilcilerini bir araya getirdi.

Manisa il genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri Manisa CBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi söyleşide bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Manisa CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Büşra Koç yaparken, söyleşiye çok sayıda kadın kooperatifi katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Manisa CBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle böyle çok özel bir etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyuz. Hepimizin yaklaşan Kadınlar Günü'nü kutluyor, bu söyleşiye katılan tüm kadın koopertifi temsilcilerine ve bize verdikleri destek nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kıvanç Günhan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Moderatör Büşra Koç, kooperatiflerin ortak ekonomik, sosyal, kültürel gereksinim ve istekleri karşılamak üzere oluşturulduğunu, müşterek sahip olunan ve kontrol edilen gönüllülük esaslı bağımsız organizasyonlar olduğunu dile getirdi.

Söyleşiye katılan kadın kooperatifleri temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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