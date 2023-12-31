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Manisa'da devrilen soba yangın çıkardı - Son Dakika
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Manisa'da devrilen soba yangın çıkardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu ev yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

31.12.2023 - 23:24,
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Manisa'da devrilen soba yangın çıkardı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan olmadı.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.P.'nin yaşadığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonrası eşyalar tutuşmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle büyük panik yaşandığı apartman sakinleri tahliye edildi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da devrilen soba yangın çıkardı
Kaynak: İHA
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