Manisa'da UMKE Tatbikatı

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Manisa UMKE'den medikal kurtarma tatbikatı

MANİSA - Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2025 kapsamında, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından kısıtlı alanlarda medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, göçük altında kalan bir yaralının sağlık ekipleri tarafından kurtarılması uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata Vali Vahdettin Özkan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Yiğit, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, sağlık çalışanları, UMKE ekipleri ve öğrenciler katıldı. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Vali Vahdettin Özkan, "Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası tedbirlerle ilgili önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdikleri için öncelikle sağlık teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Sağlık sistemimiz, sağlık personelimiz ve günümüz teknolojisine uygun cihaz ve alt yapısı ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere etkin ve yaygın bir hizmet sağlamaktadır. Bununla birlikte sağlıkçılarımız afet durumlarında arama ve kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlenmektedir. Bugün yapılan tatbikat hem farkındalık oluşturmak hem de afetlere müdahale etme kabiliyetimizi görmek açısından faydalı bir çalışma oldu. Ülkemiz Afet Müdahale Planlarının icrasında oldukça başarılı ama riskleri yönetme konusuna ilişkin toplumun genelinde farkındalık oluşturmak için bu çalışmaların daha da artırılması gerekiyor" diye konuştu.

UMKE ekipleri, tatbikat kapsamında sağlık çalışanlarının kriz anlarında nasıl hareket ettiğini ve kurtarma sürecini görsel olarak ortaya koydu. Gerçeğini aratmayan tatbikat, öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.