Manisa'da Üzüm Bağları Don Vurdu - Son Dakika
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Yerel

Manisa'da Üzüm Bağları Don Vurdu

Alaşehir'de 10 bin dekar üzüm bağı, don olayından yüzde 30 ila yüzde 100 zarar gördü.

22.03.2025 13:16
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Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 bin dekar üzüm bağına don olayı zarar verdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önceki gün ve dün yaşanan soğuk havalar nedeniyle üzüm bağlarını don vurdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan don yaklaşık 10 bin dekarlık üzüm bağında zarara neden oldu. Gülpınar, Soğanlı, Kemaliye, Kavaklıdere, Alhan, Çağlayan, Piyadeler, Yeniköy Mahallelerini kapsayan bölgelerde yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağı alanı yüzde 30 ila yüzde 100 arasında zarar gördü.

Aldıkları önlemler işe yaramadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Mart günü sabah saatlerinde sıcaklığı eksi derecelere düşmesi ve aynı soğukların 21- 22 Mart günü de devam etmesi sonucu üzüm bağları bazı bölgelerde yüzde yüzlere varan oranlarda zarar gördü. Bazı üreticiler geceleri damlama sularını açarak, lastik veya saman yakarak duman ile soğuktan korumaya çalışsalar da bağların zarar görmesine engel olamadı.

Üzüm üreticileri, "Bağlar açmıştı. Yaklaşık 10 santim filizler olmuştu. Havanın birden soğuması sonucu bağlarımızı soğuk vurdu. Yüzde yüz zarar gören bağlarımız var. Damlama sularımızı açtık, saman, lastik yakarak dumanıyla korumaya çalıştık ama önleyemedik. Bağlarımızı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sigorta da yaptıramadık" dedi.

"Çiftçilerimizin sigorta yaptırmaları gerekiyor"

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir önce telefonla mahalle muhtarlarını arayarak bilgi aldı daha sonra üzüm bağlarında zarar gören çiftçileri ziyaret ederek bağlarda incelemelerde bulundu. Don zararının olduğu bağlarda açıklamada bulunan Başkan Özer Demir, "Bu sefer bir don afatıyla karşı karşıyayız. İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şu anda Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Gürsu Mahallemizde yüzde 70-80 zarar var. Bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde yüze kadar çıkıyor. Tabii yüzde 30, yüzde 40 olan yer var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde ellisini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afatlar yaşamaması, böyle afatlardan zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Üzüm Bağları Don Vurdu - Son Dakika

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