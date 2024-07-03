Manisa Soma'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu

(MANİSA) – Manisa ili Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların artması ve hava koşulları nedeniyle yangın riski uyarılarını artırıp vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparken Manisa'da bir yangın daha çıktı. Soma'nın Darkale Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 11.30'da çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 11.39'da ilk müdahaleyi yaptı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına ekipler 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale ediyor.