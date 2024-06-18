Manisa Yunusemre\'de Orman Yangını

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(MANİSA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sultanyaylası Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sultanyaylası Mahallesi'nde saat 16.36'da ormanlık alanda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Yangına Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince saat 16.44'te ilk müdahale yapıldı.

Henüz söndürülemeyen yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile ekiplerin müdahalesi devam ediyor.