Manisalı Üreticiler Artan Maliyetlerden Şikayetçi - Son Dakika
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Manisalı Üreticiler Artan Maliyetlerden Şikayetçi

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki üreticiler, artan maliyetler nedeniyle geçinemediklerini belirterek tepki gösterdi. Domates üreticileri, yüksek masraflar ve düşük satış fiyatlarıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Üreticiler, devletin müdahale etmesini ve tarımsal kooperatiflerin alım yapmasını talep etti.

17.07.2024 11:55
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(MANİSA)- Manisa'nın Salihli ilçesinde üreticiler artan maliyetler nedeniyle geçinemediklerini belirterek tepki gösterdi. Bir domates üreticisi, "Atadan dededen kalan yerlerimizi ekiyoruz. Eğer böyle devam ederse çiftçiliği bırakacağız. Maliyetler çok yüksek. Dönüm başına 30 bin lira masrafımız var ve 2 lira 30 kuruşa mal satıyoruz. Bu maliyetlerle bu işin içinden çıkamayız. Birinin yanında çalışmak zorunda kalacağız. Devlet böyle olursa bizi alacak bir yere koyacak ya da bu yerleri Avrupa'dan gelenlere vereceğiz ve onların yanında ırgat olarak çalışacağız" dedi.

Manisalı üreticiler, üretimlerinin karşılığını alamadıklarını belirterek girdi maliyetlerinin yüksek olmasına tepki gösterdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticileri gezerek sorunlarını tarlada dinledi. Yalvaç, şunları söyledi:

"Üretim olmazsa tükeniriz"

"Manisa'nın Salihli ilçesi Çapaklı Mahallesi'ndeyiz. Çapaklı köyümüzün ileri gelen çiftçileri var. Çiftçiler üzgün. Geçen sene sofralık domates 10-16 lira arasında satılırken bugün 4- 5 liraya düştüğünü öğrendik ve üzüldük. Geçtiğimiz senelerde 3 lira 30 kuruşa satılan domates, şimdi 2 lira 30 kuruşa satılıyor. Girdi maliyetlerimiz yüzde 100- 150 arttığı bu dönemde çiftçimiz perişan, üzgün. Bu nedenle devletin bu konuya müdahale etmesini, gerek TMO'nun gerekse tarımsal kooperatiflerin buna göre alım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi gösterdi ki üretim olmazsa tükeniriz."

"Bu maliyetlerle bu işin içinden çıkamayız"

Bir üretici, "Atadan dededen kalan yerlerimizi ekiyoruz. Eğer böyle devam ederse çiftçiliği bırakacağız. Maliyetler çok yüksek. Dönüm başına 30 bin lira masrafımız var ve 2 lira 30 kuruşa mal satıyoruz. Bu maliyetlerle bu işin içinden çıkamayız. Birinin yanında çalışmak zorunda kalacağız. Devlet böyle olursa bizi alacak bir yere koyacak ya da bu yerleri Avrupa'dan gelenlere vereceğiz ve onların yanında ırgat olarak çalışacağız" dedi.

Başka bir üretici de, "Yıllardır domates ekiyoruz. 3 yıldır domatesin fiyatı aynı. 2 sene önce 3 lira 20 kuruşa sattığımız domatesi geçen yıl 2 lira 50 kuruşa sattık. Bu sene 3 lira 30 kuruşa satıyoruz. Maliyetlerimiz çok yüksek. Bu nedenle tarım kredi kooperatiflerinden müdahale alımı yapılmasını istiyoruz. Daha önceki yıllarda bu yapılmıştı ama şimdi yapılmıyor. Bugün çayın 5 lira olduğu bir ülkede 1 lira 30 kuruş domates olur mu? Dertliyiz, dertlerimize derman arıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu domates kolay yetişmiyor"

Üretici Hüseyin Dinç ise "Bu domatesleri yetiştirme sebebimiz, insanlar domates yesin, çiftçi para kazansın. Ancak bu şartlarda para kazanamıyoruz. Geçen sene 2.5 liraya verdiğimiz domatesi, bu sene 2 liraya satıyoruz. Pandemide hiç durmadan çalıştık, insanlar doysun diye gecemizi gündüzümüze kattık. Ama şu anda mağdur olan biziz. Üretim var, verim var ama çiftçi şu anda memnun değil. Maliyet girdileri çok yüksek ve biz çok kötü durumdayız. Bu domates kolay yetişmiyor. Bir çocuk da kolay yetişmiyor. Biz bu domatese çocuk gibi bakıyoruz fakat şu anda çocuktan verim alamıyoruz" diye konuştu.

Manisalı Üreticiler Artan Maliyetlerden Şikayetçi
Kaynak: ANKA

Salihli, Manisa, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalı Üreticiler Artan Maliyetlerden Şikayetçi - Son Dakika

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