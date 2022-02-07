Üye Girişi
Mantarlar kapış kapış satılıyor - Son Dakika

Mantarlar kapış kapış satılıyor

07.02.2022 11:39
Mantarlar kapış kapış satılıyor

Bilecik'te kurulan kapalı pazarda kültür mantarına rağbetin oldukça yoğun olduğunu anlatan satıcılar "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor, ikinciyi açıyoruz" diye belirttiler.

Bilecik'te kurulan kapalı pazarda kültür mantarına rağbetin oldukça yoğun olduğunu anlatan satıcılar "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor, ikinciyi açıyoruz" diye belirttiler.

Bilecik'in bazı ilçelerinde seralarda yetiştirilen kültür mantarına her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda rağbet yoğun. Kilosu 16 TL'den kültür mantarının satıldığını anlatan Günay Türker, "Etin kilosu 80-90 lira, halbuki bir 1 kilo mantarı yaklaşık çeyrek fiyatına satıyoruz. Vatandaşlara, et gibi lezzetli ve besleyici olan, yemeklerde kullanılan mantar daha ekonomik geliyor. Mantarları Bilecik ve Eskişehir'den getiriyoruz. Son ünlerde müşterilerimiz mantara ilgili iyi. Kapış kapış gidiyor. Bir kasayı boşaltmamızın kısa süre sonrası hemen 2'incisini boşaltıyoruz. Mantarın birçok faydası var. Benimin bildiğim kadarıyla düşük kalorili bir besin. Kansızlığı da önler" dedi.

"Soğuk suyla mantarları yıkayın"

Öte yandan mantarın kolayca temizlemenin püf noktalarını paylaşan Türker, "Soğuk suyla mantarları yıkayın. Mantarın şapkasının üstünde ince bir zar bulunur. Bu zarı soyarak kaldırın. Zarı kaldırdığınızda mantarın beyaz kısmı ortaya çıkmış olur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mantarlar kapış kapış satılıyor
Mantarlar kapış kapış satılıyor
Mantarlar kapış kapış satılıyor
Mantarlar kapış kapış satılıyor
Mantarlar kapış kapış satılıyor

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Pazartesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mantarlar kapış kapış satılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mantarlar kapış kapış satılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement