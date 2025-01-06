Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Yerel

Süper Lig\'de olay bitmiyor! Herkes iptal edilen bu golleri tartışıyor

Mardin'de ev yangını

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenituran Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.