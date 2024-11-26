Mardin\'e İlk Kar Yağdı

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Mardin'e mevsimin ilk karı düşmesiyle beyaza bürünen tarihi sokaklar dron ile görüntülendi.

Tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesini andıran Mardin, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Kentin silueti, karla kaplanan yapıların arasında benzersiz bir görünüme kavuştu.

Dron ile çekilen görüntülerde, karla kaplanan Mardin'in taş yapıları ve dar sokakları beyaz örtüyle farklı bir kimliğe büründü. Tarihi şehir, bu haliyle hem fotoğrafçılar hem de doğa ve tarih tutkunları için eşsiz bir güzellik sundu.

Mardin Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, "Mardin'in tarihi dokusu ve taş mimarisi, beyaz örtüyle adeta bir tabloya dönüştü. Mardin'in tarihi siluetti, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünmesi, eşsiz görüntülere sahne oldu. Tarihi sokaklarda adım atarken, karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN