Mardin Havalimanı'nda Ocak Ayı Rakamları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Havalimanı'nda Ocak Ayı Rakamları

20.02.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Havalimanı, Ocak'ta 88 bin 593 yolcu ve 561 uçak trafiği ile hizmet verdi.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yılın ilk ayında toplam 88 bin 593 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ verilerine göre ocak ayı boyunca havalimanında iç ve dış hatlarda toplam 561 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 876 ton olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, açıklanan verilerin bölgedeki hava yolu ulaşımına olan talebin istikrarlı şekilde devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Mardin ve çevre illerden seyahat eden yolculara hizmet sunan havalimanında, uçuş operasyonlarının planlanan tarifeler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

DHMİ tarafından yayımlanan istatistikler, havalimanının bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

Mardin Havalimanı, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin Havalimanı'nda Ocak Ayı Rakamları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:03:13. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin Havalimanı'nda Ocak Ayı Rakamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.