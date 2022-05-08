Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye - Son Dakika
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Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

08.05.2022 09:48
Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

Mardin'de görevli beden eğitimi öğretmeni Diyaz Özsoy, Anneler Günü'nde köylerde yalnız yaşayan ve hayatında hiç hediye almamış annelere hediye ve çiçek dağıttı.

Mardin'de görevli beden eğitimi öğretmeni Diyaz Özsoy, Anneler Günü'nde köylerde yalnız yaşayan ve hayatında hiç hediye almamış annelere hediye ve çiçek dağıttı.

Mardin'de Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Diyaz Özsoy, köy ve kırsal bölgelerde yalnız yaşayan ve hayatında hiç hediye almamış annelere 8 Mayıs Anneler Günü'nde hediye ve çiçek dağıttı. Özsoy'un öncülük ettiği etkinlik çerçevesinde Nusaybin merkezde, kırsal Dara, Yukarı Aydınlı, Konaklı ve Yardere bölgelerinde 200'e yakın anneye çiçek ve hediye dağıtıldı.

Dünyanın güzelleşmesi için anneye ihtiyaç olduğunu söyleyen öğretmen Özsoy, "En değerli varlıklarımızın başında annelerimiz var. Bu özel ve anlamlı günde hiçbir annemiz unutulmamalı. Onların hak ettiği değeri bir günde bir çiçek ve hediye ile veremeyiz, biliyorum. En azından onların anlam kattığı bu günde, bizler için yaptığı sayısız fedakarlıklara karşı bizler de küçük de olsa bir şey yapmak istedik. Anneme ve yalnız yaşayan annelere hediyelerini verdik. Dünyanın güzelleşmesi için anneye, kadına ve çocuğa ihtiyaç var. Anne mutluysa çocuk da mutludur. Çocuklar annelerinin yansıması olabiliyor. Her zaman yanımda olduğu ve bana ilk örnek olduğu için ben de anneme teşekkür ediyorum. Annemin ve bütün annenlerin Anneler Gününü kutluyorum" dedi. - MARDİN

Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

YORUMLAR
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Anneler Günü, Mardin, Polis, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye - Son Dakika


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