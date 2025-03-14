Mardinliler 'kardeşlik sofrasında' buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mardinliler 'kardeşlik sofrasında' buluştu

Mardinliler \'kardeşlik sofrasında\' buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 9 ilçe hayata geçirdiği 'kardeşlik sofrası' ile 20 bin vatandaşla buluştu.

14.03.2025 00:01  Güncelleme: 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 9 ilçe hayata geçirdiği 'kardeşlik sofrası' ile 20 bin vatandaşla buluştu.

Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Midyat, Savur, Yeşilli, Dargeçit ve son olarak Nusaybin ilçesinde Ramazan etkinlikleri kapsamında kardeşlik sofrası kuruldu. Nusaybin ilçesinde 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katılan Vali Tuncay Akkoyun, Ramazan ayının gönüllere merhamet, evlere huzur, millette birlik getirmesini dileyerek İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Akkoyun, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakamlıkların yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından ise 50 bin gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından 10 ilçemizde ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye toplam 28 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. Ramazan ayı boyunca Mardin Büyükşehir Belediyemize ait aşevimizde, Türk Kızılay iş birliğiyle günlük 5 bin kişilik yemek pişirilmekte, fırınımızda ise günlük 10 bin ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Her gün bir ilçede 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki iftar çadırımızda her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tuncay Akkoyun, Etkinlikler, mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardinliler 'kardeşlik sofrasında' buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı

23:01 Zelenskiy, Putin’in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump’a söylemekten korkuyor Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:41 İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 00:09:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mardinliler 'kardeşlik sofrasında' buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.