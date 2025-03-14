Mardinliler \'kardeşlik sofrasında\' buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 9 ilçe hayata geçirdiği 'kardeşlik sofrası' ile 20 bin vatandaşla buluştu.

Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Midyat, Savur, Yeşilli, Dargeçit ve son olarak Nusaybin ilçesinde Ramazan etkinlikleri kapsamında kardeşlik sofrası kuruldu. Nusaybin ilçesinde 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katılan Vali Tuncay Akkoyun, Ramazan ayının gönüllere merhamet, evlere huzur, millette birlik getirmesini dileyerek İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Akkoyun, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakamlıkların yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından ise 50 bin gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından 10 ilçemizde ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye toplam 28 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. Ramazan ayı boyunca Mardin Büyükşehir Belediyemize ait aşevimizde, Türk Kızılay iş birliğiyle günlük 5 bin kişilik yemek pişirilmekte, fırınımızda ise günlük 10 bin ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Her gün bir ilçede 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki iftar çadırımızda her gün bin kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz" dedi. - MARDİN