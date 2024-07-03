Marmaray Makinisti Sahilde Maç İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaray Makinisti Sahilde Maç İzledi

Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist, sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

03.07.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya- Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Makinist, Marmaray'ı durdurarak maçı izledi

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Avusturya, Marmaray, Türkiye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaray Makinisti Sahilde Maç İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaray Makinisti Sahilde Maç İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement