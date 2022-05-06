Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti

06.05.2022 10:19

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı boyunca 500’den fazla esnafI, 25 dernek ve kahvehaneyi gezdi. Oktay, hasta ve yaşlı 20 Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı boyunca 500'den fazla esnafI, 25 dernek ve kahvehaneyi gezdi. Oktay, hasta ve yaşlı 20 Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 3 günlük Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarla birlikte geçirdi. Arife günü de dahil olmak üzere bayram boyunca vatandaşları ziyaret eden Oktay, Sevgi Yolu, Kapalıçarşı, Yat Limanı, İçmeler ve Armutalan'da 500'den fazla esnafın dükkanına tek tek uğradı. Merkez, Armutalan, Beldibi, İçmeler gibi mahallerde bulunan 25 dernek ve kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, hasta ve yaşlıları da unutmadı. Oktay, Değirmenyanı, Turgut ve Hisarönü'nde de 20 hasta ve yaşlı Marmaris sakinini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

"BİRÇOK BADİRE ATLATTIK"

Belediye Başkanı Oktay, bayramın son günü de kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri ile birlikte kahvehane ve dernekleri gezen Oktay, kahvehanede oturanlarla sohbet etti.Oktay, "Marmaris geçen yıl birçok badire atlattı. Yaşananlar hiç kolay değil. Geriye dönüp baktığımızda pandemi, kapanmalar, yangın felaketi, arkasından yaşadığımız seller derken gerçekten kötü zamanlardı. Belki de hiçbir kent böyle üst üste badire yaşamamıştır. Ama biz hep birlikte ayakta kalmayı başardık. Bu da bizim dayanışma kültürümüzden, birbirimize güvenmekten, birbirimize inanmaktan ileri geliyor. Özellikle bu yaz itibariyle sezonumuz iyi olacak diye gözüküyor. Zaten öncesinde yaptığımız çalışmalar da vardı. Şimdi üzerine koyarak devam edeceğiz. Bundan sonra Marmaris'in önü daha da açık" diye konuştu.

"NİCE GÜZEL BAYRAMLAR"

Oktay, arife günüyle birlikte 4 gün boyunca Marmaris'in dört bir yanında vatandaşları ziyaret ettiklerini belirterek, "Bayramda birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşadık. Bizi konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan Bayramı'nda Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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